الإمارات تؤكد دعمها الكامل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا

المصدر: وام

أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف دعم الدولة الكامل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا تحت إشراف غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص وتعتبرها أفضل إطار قابل للتطبيق لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وفي هذا الصدد .. عبر الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، حيث إنها تعلق آمالا كبيرة على المسار الانتخابي الذي اتفقت على تنفيذه جميع الأطراف الليبية قبل نهاية السنة الجارية، كما تأمل دولة الإمارات في أن تكثف جميع الأطراف جهودها لتجاوز العقبات القائمة بشأن التحضير للانتخابات المذكورة، وتؤكد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة وخلق بيئة آمنة ومفتوحة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبنتائج مقبولة من قبل جميع الأطراف.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي في إطار الحوار التفاعلي حول إفادة المفوض السامي الشفوية بالمستجدات بشأن ليبيا أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعلن الزعابي في مستهل كلمته عن انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى التي تنتمي إليها، متقدما بالشكر لميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان على تحديثها الشفوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدد ، في ختام كلمته، على أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً في مجموعة الـ "P3+3" تدعم بقوة العملية السياسية، وتواصل تكريس جهودها للعمل مع المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يعيد الأمن والاستقرار ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة كلها.