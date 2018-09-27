قرقاش يشارك في الاجتماع الوزاري لمكافحة الإرهاب

المصدر: وام

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وهدف الاجتماع ــ الذي ترأسه كل من وزير الخارجية المغربي ووزير الخارجية في مملكة هولندا ــ الى تسليط الضوء على مبادرات المنتدى على المستويين الوطني والاقليمي، وانجازته ومبادراته المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة أولويات المنتدى في مجال مكافحة الارهاب.

وناقش المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الارهاب، والتي من أبرزها أساليب وممارسات منع وردع الارهاب الداخلي، والتدخل والاستجابة لمواجهته، وأفضل الممارسات العالمية المعروفة في مجال مواجهة علائلات المقاتلين الارهابيين الأجانب.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة العلاقة والروابط بين الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبين الارهاب.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش إن الإمارات كانت سباقة في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعتبر رؤيتها حول هذا الخطر محّل تقدير دولياً، مضيفاً أن مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكراً، وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، واستشرافه في محله، وقد تبعته خطوات متدرجة ومدروسة، أسهمت في حماية المجتمع والوطن، والمنطقة بأسرها.

ويعد المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب غير رسمي وسياسي ومتعدد الأطراف، ويعمل على تطوير وتعزيز نهج طويل الأجل في مكافحه الإرهاب والتطرف العنيف.

من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور أنور قرقاش معالي خوان سيباستيان رولدان، وزير دولة في الاكوادور، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق، التقى معالي الدكتور أنور قرقاش مع معالي كيفن رود رئيس مؤسسة سياسات مجتمع آسيا، حيث تم بحث آفاق التعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.