مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: وام

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة في رابع أيام "عيد العرش اليهودي".

وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد وفي داخله وانتشرت بشكل مكثف في ساحاته خاصة عند ساحة المسجد القبلي وعند بابي المغاربة والسلسلة إضافة إلى نشر أفراد الشرطة على أبواب الأقصى كافة وفي طرقاته ونصب السواتر الحديدية واحتجاز الهويات لكل الوافدين إليه.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 509 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عند فتح باب المغاربة منذ الساعة السابعة والنصف صباحا - الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال - حتى الساعة التاسعة والنصف ومن المتوقع ازدياد أعداد المقتحمين خلال هذا اليوم.