قرقاش: إيران تستغل الخلاف الأميركي الأوروبي

المصدر: نيويورك - وام، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأميركية على إيران ستؤتي ثمارها، مرجحاً أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات خلال عام، وحذر معاليه من استغلال إيران الخلافات الأميركية الأوروبية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تصريحات لوكالة رويترز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يشعر بالقلق من الخلافات العلنية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، التي ظلت ملتزمة به وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقال معاليه: «كلما كان بمقدورنا تقريب وجهات النظر بشكل أسرع كان ذلك أفضل». وتابع: «إن الإيرانيين يعولون على ذلك وربما يسعون لدق إسفين بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية». وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: «من المؤسف أن الخلاف الحالي على النهج ليس مفيدا ويعطي إيران نوعا من شريان الحياة والأمل في أن تلتف على جوانب القلق المتعددة لدى الجميع بشأنها».

وعبر عن اعتقاده بأن سياسة الضغط التي ينتهجها ترامب، التي ستعيد فرض عقوبات أكثر صرامة في الخامس من نوفمبر المقبل ستؤتي ثمارها، وبأن إيران قد تجلس إلى طاولة المفاوضات خلال عام.

إلى ذلك، التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المفوض السامي لحقوق الانسان، ميشيل باشيليت.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

كما التقى معاليه مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وجدد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

والتقى معاليه أيضا ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وجرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي.

المنتدى الاقتصادي

من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بورج براند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين حكومة الإمارات والمنتدى، وتطورات العمل على المشاريع المشتركة.