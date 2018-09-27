دمشق: «إس 300» ستردع إسرائيل

المصدر: دمشق - وكالات ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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أكدت دمشق أن منظومة الدفاع الروسية «إس 300» دفاعية، وأنها ستدفع إسرائيل إلى التفكير ملياً قبل ضرب سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن صواريخ «إس-300»، التي ستسلمها موسكو إلى دمشق، ستجبر إسرائيل على القيام بـ«حسابات دقيقة» قبل شنّها ضربات جديدة ضد بلاده.

وأضاف المقداد للصحافيين، على هامش مشاركته في في حفل استقبال في السفارة الصينية في دمشق: «نحن نرحب بهذا الدعم، وهو دعم دفاعي لسوريا. الصواريخ لن تذهب إلى أي مكان إلا إذا هوجمت (...) فليجرب الإسرائيليون، نحن سندافع عن أنفسنا كما فعلنا دائماً».

في سياق آخر، قال وزير بريطاني إن تطبيقاً إلكترونياً أسهمت بلاده في دعمه لتحذير السوريين في المناطق التي تتعرض لغارات جوية، أدى إلى انخفاض الإصابات بنسبة 27 في المئة.