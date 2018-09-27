اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتقاتلة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان، بأن هذا الاتفاق الذي سبقه وقف المعارك، أول من أمس، وُقع بين ممثلي مدينتي طرابلس وترهونة (غرب) اللتين تتحدر منهما المجموعات المسلحة الرئيسية المتناحرة.

وينص الاتفاق، الذي صادق عليه أمس وزير الداخلية، عبد السلام عاشور، على احترام الاتفاق، الذي وقع برعاية الأمم المتحدة بداية سبتمبر، لكنه لم يصمد سوى بضعة أيام.

ويشمل أيضاً تشكيل قوة مختلطة تضم عناصر من طرابلس وترهونة، لتأمين مختلف أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة، التي تشهد معارك دامية منذ شهر.

ورحبت حكومة الوفاق في بيان بـ «عودة الهدوء» إلى هذه المناطق.

في الأثناء قالت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس، إن المطار، وهو الوحيد العامل في العاصمة الليبية، فتح مجاله الجوي بعد ظهر أمس بعدما أدت اشتباكات بين فصائل متناحرة إلى إغلاقه قبل أسبوعين.