عبدالله بن زايد يعقد سلسلة لقاءات في نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين من عدد من الدول، على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستقبل رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في نيويورك، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرئيس الوزراء الكندي الذي بدوره حمّل سموه تحياته لسموهما وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

سموه في لقائه مع رئيس وزراء جورجيا | وام

جرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار، بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً من فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وموسى فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتناول اللقاءان، بحث سبل تعزيز تعاون دولة الإمارات مع هاتين المنظمتين الإقليميتين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. كما تم تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء المعنية منها بالأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والإنمائية مع دول القارتين الأوروبية والأفريقية بشكل عام.

عبدالله بن زايد في لقاء مع وزير الخارجية السويسري

العلاقات مع جورجيا

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ماموكا باختادزه، رئيس وزراء جورجيا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره ديفيد زالكالياني وزير خارجية جورجيا، بحث واستعراض سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين. واستعرض الجانبان المواقف ووجهات النظر السياسية حول عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشهد رئيس وزراء جورجيا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية جورجيا، ووقعها من جانب الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن الجانب الجورجي، ديفيد زالكالياني.

.. ومع وزير الخارجية المجري

عبدالله بن زايد متحدثاً مع وزير الخارجية المغربي في نيويورك

.. ووزير خارجية ليتوانيا

.. ومع وزير الخارجية الهولندي

لقاءات الوزراء

كما التقى سموه عددا من نظرائه لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشملت لقاءات سموه كلاً من وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزير خارجية بولندا اسيك تشابوتوفيتش، ووزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيسيوش، ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك، ووزير خارجية سويسرا إينياتسيو كاسيس.

وتناول مجمل هذه اللقاءات بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على جميع الصعد، خصوصاً في المجالات والسياسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. كما تم تبادل وجهات النظر والمواقف السياسية تجاه عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.