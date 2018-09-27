الكويت: سحب أميركا أنظمة «باتريوت» إجراء روتيني

المصدر: الكويت - وكالات

ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أمس، أن قيام القوات الأميركية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ «الباتريوت» من دولة الكويت ودول أخرى إجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأميركية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان صحافي، أمس، تعليقاً على ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع أن ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأميركية، مؤكدة أن منظومة الباتريوت الكويتية وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت.