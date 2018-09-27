الخالد: إيران حوّلت اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ

المصدر: نيويورك، جنيف - وكالات

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أمام مجلس الأمن إن «السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود أسلحة الدمار الشامل».

وأضاف الخالد أن «الأراضي اليمنية أصبحت منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية بما يشكل خطراً على المنطقة»، موضحاً أن «الدول العربية دعت إيران سابقاً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

في السياق، انتقد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير جمال الغنيم، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن قائلا إن «التقرير قد جانبه الصواب في نقاط عدة».