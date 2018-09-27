تمور إماراتية في «غذاء للأبد» بالأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة على هامش الدورة الـ 73 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في فعالية لاستخدام أنواع وأصناف من الأغذية المنسية في الطعام.

وقدمت الوزارة كمية من التمور الإماراتية للطهاة المشاركين في الفعالية لصنع بعض أصناف الحلوى التي تم تقديمها للضيوف والمشاركين بهدف الترويج للتمور كونها أحد أهم الأصناف ذات القيمة الغذائية العالية، ومنتجاً إماراتياً يرتبط تاريخياً بثقافة المجتمع الإماراتي وعاداته، وكون الإمارات تعد واحداً من أهم منتجي التمور في منطقة الشرق الأوسط.