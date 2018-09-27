المصدر: جنيف - وكالات

جرائم

عُرض أمس في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الفيلم الوثائقي «أطول من لينينغراد»، الذي استعرض جانباً من جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز. وبيّن الفيلم أشكال وآثار الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي الانقلابية على سكان المدينة لأكثر من ألف يوم. وركز على الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوثي.

تفنيد

فنّد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المغالطات بتقرير الخبراء حول اليمن، إذ أكد عيسى العربي رئيس الاتحاد، أنه تم إصدار تقرير حول حالة حقوق الإنسان باليمن ورفعه إلى المفوضية السامية، رداً على الاختلالات الواردة في تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين. وقال إن تقرير الاتحاد أظهر قيام فريق الخبراء بالخروج على الأسس والمبادئ الثابتة في العمل.عدن - وكالات