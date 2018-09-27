تونس تطلق حملة تبرعات لنابل

المصدر: تونس - د.ب.أ

أطلقت الحكومة التونسية، أمس، حملة لجمع التبرعات لمصلحة ولاية نابل المنكوبة عقب الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة، وخلّفت دماراً في البنية التحتية ووفيات.

وأعلنت الحكومة عن فتح حساب بريدي لجمع تبرعات من المواطنين والمؤسسات والجمعيات. وقال وزير التجهيز التونسي رياض المؤخر: «إن هناك مد تضامني وعدة طلبات لتقديم الإعانة للولاية».

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيودع 100 ألف دينار تونسي في حساب التبرعات. وتسببت أمطار عارمة، ليل السبت الماضي، في وفاة ستة أشخاص بولاية نابل، وأحدثت وضعاً كارثياً تمثل في دمار لحق بالبنية التحتية، شمل الطرق والجسور والسكك الحديدية ومنشآت عامة وممتلكات خاصة، من بينها 2500 منزل.