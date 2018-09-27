مصر.. تأييد أحكام بالسجن على 104 من أنصار «الإخوان»

المصدر: القاهرة - وكالات

أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، أحكاماً بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 7 إلى 10 سنوات بحق 104 من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم قتل أحد المواطنين المصريين وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل مواطن مصري آخر والاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وتخريب مبان وأملاك عامة.

كما أدين المتهمون بحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر من دون ترخيص والاعتداء على قوات الشرطة باستخدام القوة والعنف. يشار إلى أن محكمة النقض سبق وأن أعادت محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الجنائية التي أصدرت أحكاماً بالإدانة.