الإمارات تؤكد دعمها القوي للحل السياسي في اليمن

المصدر: دبي، البيان - وكالات

أعلنت الإمارات دعمها القوي لإجراء محادثات سلام جديدة بشأن اليمن بإشراف الأمم المتحدة. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»، عقب لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في نيويورك، إن محادثاته معه «كانت بناءة جداً، كما أكدت مجدداً دعمنا القوي للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بعد فشل مشاورات جنيف».

وأضاف: «سندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة قريباً». يأتي ذلك في وقت أعرب فيه مجلس التعاون عن أسفه لما تشهده الأزمة في اليمن من تعطيل متعمد لمبادرات السلام ينتهجه الحوثي. ميدانياً، دمرت دفاعات التحالف ٦ صواريخ باليستية كانت تستهدف عرضاً عسكرياً في مأرب.

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