ترامب: إيران تزداد عدائية ولن نسمح لها بتدمير المنطقة

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسلوك إيران الذي يزداد عدائية منذ توقيع الاتفاق النووي السابق عام 2015.



وأكد الرئيس الأميركي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن العقوبات الأميركية على طهران «ستُطبَّق في شكل كامل بداية نوفمبر، وستليها تدابير عقابية جديدة أكثر شدة من أي وقت مضى للتصدي لمجمل سلوك إيران السيئ»، متوعداً المخالفين للعقوبات.



وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأميركية على إيران ستؤتي ثمارها، مرجحاً أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات خلال عام.

وحذّر معاليه، في تصريح صحافي، من استغلال إيران الخلافات الأميركية الأوروبية.





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