وفاة رضيع أميركي على متن الخطوط القطرية

المصدر: دبي - وكالات

غموض اكتنف ملابسات وفاة رضيع أميركي لا يتجاوز عمره 11 شهراً، أمس، على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وسط تبادل الاتهامات بين تلك الشركة ومطار «راجيف غاندي الدولي» في مدينة حيدر آباد الهندية.

وذكر تلفزيون نيودلهي «إن دي تي في» على موقعه الإلكتروني أن الصغير أرناف فارما كان مسافراً مع والديه على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية «إس آر-500» (SR-500) من الدوحة إلى ولاية حيدر آباد، عندما بدأ يعاني من مشكلات في التنفس حوالي الساعة 2.30 صباحاً.

وأشار إلى أنه نقل إلى مركز «أبولو» الطبي عند هبوطه في مطار «راجيف غاندي الدولي»، وفقاً للتقارير، ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية انه لم يتضح بعد متى أصيب الطفل بالمرض وأين كان عندما توفي، حيث ادعت شركة الطيران أنه توفي في مطار «راجيف غاندي الدولي»، في حين نفى ناطق باسم المطار أن هذا هو ما حدث.

وقالت ناطقة باسم مطار «راجيف غاندي» سانجيثا سي آر: «ننتظر الانتهاء من التحقيقات والتقارير الرسمية من الخطوط الجوية القطرية ومستشفى أبولو بشأن وفاة الطفل».