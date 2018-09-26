قتلى وجرحى في بغداد

المصدر: وام

شهد الوضع الأمني في العاصمة العراقية تدهورا ملحوظاً أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعد هدوء نسبي.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن انفجار عبوة ناسفة في حي البنوك، شرق بغداد، أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى.

كما أدى انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب إلى إصابة أربعة أشخاص. كما انفجرت عبوة ناسفة في حي الغدير موقعة جريحين.

وأصيبت امرأتان بانفجار في منطقة الشعب شمال بغداد، و أصيب أربعة أشخاص آخرين بانفجار عبوة بالقرب من منتزه عام بحي البياع جنوب العاصمة.

وأفاد مصدر في الشرطة بمقتل مدني وإصابة آخر بهجوم عشائري على مسكن قي حي سبع قصور شرق بغداد.

كما قُتل مدنيان جراء انفجار عبوة ناسفة مستهدفة تجمعاً للعمال في منطقة البياع.

وأصيب ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة كانت مثبتة في سيارة نقل وانفجرت لدى مرورها في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد.

وفي حادث مماثل أصيب أربعة أشخاص آخرين بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة في سيارة مدنية وانفجرت لدى مرورها قرب بوابة بغداد شمال العاصمة.