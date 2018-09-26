38 ألف يمني يستفيدون من مساعدات «الهلال» في الحديدة وحضرموت

المصدر: ■ الحديدة - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في محافظة الحديدة، وذلك في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المحافظة ومديرياتها.

وفي هذا الإطار، استفاد أكثر من 27 ألف مواطن يمني بالحديدة من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تم توزيع 3900 سلة غذائية على الأسر في مديريتي التحيتا والدريهمي والقرى التابعة، فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية بالمديريتين، وتقديم الخدمات العلاجية عبر العيادة الطبية المتنقلة.

كما تم تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الميداني الإماراتي لاستكمال تلقي العلاج.

وتواكب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عمليات تحرير المديريات والمدن في الساحل الغربي بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية للأسر اليمنية، وتنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وعبّر المستفيدون من هذه المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه، ما ساهم في تخفيف عبء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر المعوزة في حضرموت. وفي هذا الإطار قدمت الهيئة كميات كبيرة من السلال الغذائية على الأسر المستهدفة بمديرية الريدة وقصيعر بالمحافظة.

ووزعت فرق تابعة للهيئة 1000 سلة غذائية مستهدفة 5000 فرد بمنطقة قصيعر بحضرموت. وتأتي هذه المساعدات تزامناً مع «عام زايد 2018»، حيث استفادت منها أكثر من 11 ألف أسرة في مختلف مناطق حضرموت منذ انطلاق عام زايد 2018.

وعبر الأهالي عن سعادتهم الغامرة بهذه المساعدات الغذائية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم. وقال محمد عبيد الشامسي، ممثل الهلال الأحمر بحضرموت، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية هدفها تلبية احتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية.