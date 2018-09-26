«قابل للنقاش» يواكب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواكب حلقة هذا الأسبوع من برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسلطة الضوء على الحضور الكبير الذي تشهده الدورة، ودلالات غياب الزعيمين الصيني والروسي، والعتب الأوروبي المتواصل على بعض سياسات البيت الأبيض الأميركي حول العالم.

وتركز الحلقة، في محور رئيس، على اللقاءات والقمم التي تعقد بقاعات المنظمة الدولية، ودورها في البحث عن حلول ومقاربات في ملفات ساخنة، من بينها الملف السوري، والتهديد الإيراني للأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مخاطر السلاح النووي.

يبث برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي، مساء كل أربعاء بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:05 بتوقيت غرينتش، والإعادة صباح الخميس الساعة: 07:00 والجمعة الساعة: 13:00 والسبت الساعة: 05:00 بتوقيت الإمارات.