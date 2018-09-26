مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حماية الاحتلال

المصدر: ■ الأراضي المحتلة - وكالات

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة شرطية إسرائيلية مشددة.

وقال فراس الدبس، الناطق بلسان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 420 متطرفاً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن الاقتحامات تخللتها استفزازات عديدة بينها قيام مجموعة من المتطرفين بترديد النشيد الوطني الإسرائيلي بصوت مرتفع لدى وجودهم في الناحية الشرقية من باحات المسجد ووقوع إصابات واعتقالات في صفوف حراس المسجد الأقصى والمصلين.

استفزازات المتطرفين

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت موظفين اثنين من دائرة الأوقاف الإسلامية قبل أن تفرج عنهما لاحقاً فيما سلمت ثالثاً أمر استدعاء للتحقيق.

وتابع الدبس، إن الشرطة اعتقلت أحد المصلين دون توضيح الأسباب. ولفت الدبس إلى أن «حالة من التوتر الشديد سادت باحات المسجد نتيجة استفزازات المتطرفين واعتداء الشرطة على حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف والمصلين».

وبدأ اليهود، الاحتفال بعيد العرش اليهودي الذي يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل وسط دعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد خلال فترة العيد.

وكان تلاسن وقع بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وقال لعناصر الشرطة «أنتم تتسببون بالتوتر في المسجد الأقصى من خلال السماح بالاقتحامات واستفزازات المتطرفين لمشاعر المسلمين».

وأضاف: «عليكم أن تدركوا أن هذا المسجد هو للمسلمين وحدهم ولا مكان لغير المسلمين في هذا المسجد».

وتابع الخطيب: «يجب أن يظل عناصر الشرطة خارج البوابات الخارجية للمسجد ولا يحق لهم الوجود في الباحات فهذا انتهاك للوضع القائم».

في الأثناء، حمّل محافظ القدس عدنان غيث سلطات الاحتلال مسؤولية ردود الفعل التي قد تنتج جراء تكثيف حملات اقتحام المستوطنين ومنهم مسؤولون في حكومة نتنياهو باحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال، مؤكداً أن ذلك لن يعطي الشرعية لاقتحامات المسجد وأنه لا شأن لنتنياهو ووزرائه وأعضاء الكنيست المتطرفين في المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الاقتحامات تجري تحت قوة الاحتلال وقوة السلاح ولا يعطي الاحتلال أي أحقية في المكان.

حرب دينية

وقال غيث لدى استقباله وفداً من نادي عرب الجهالين إن ما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى يؤجج لحرب دينية يصعب معرفة مداها، داعياً كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى الأقصى إلى شد الرحال إليه والتواجد فيه لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم التي دعت إلى تكثيف الاقتحامات وحكومة الاحتلال والتي ترصد كل أجهزتها من المخابرات والضباط والشرطة والقوات الخاصة لتغطية وتسهيل اقتحامات المستوطنين، والتعمد باعتقال العاملين في المسجد وإبعاد البعض عنه لفترات طويلة ومناشداً المسلمين في كل أنحاء المعمورة التصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق المسجد الأقصى منذ عام 1967.

يشار إلى أن نحو 420 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس، وذلك عبر مجموعات متتالية، حيث قام معظم المستوطنين بجولات كاملة في المسجد الأقصى باستثناء المجموعات الأخيرة، حيث اقتحمت من باب المغاربة وصولاً إلى باب السلسلة، لافتاً أن سلطات الاحتلال تعيد فتح باب المغاربة لمدة ساعة عقب انتهاء صلاة الظهر.