«وزاري الجامعة» يبحث تنسيق الأولويات العربية

المصدر: Ⅶ نيويورك، القاهرة - وام، البيان

بحث مجلس جامعة الدول العربية خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في نيويورك على المستوى الوزاري، تحقيق المصالح والأولويات العربية في إطار الاتصالات التي تجري مع كبار المسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي للرؤى والمواقف العربية.

وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والوفد المرافق له في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة جمهورية السودان (رئيس المجلس الوزاري للدورة 150) - تم بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا وبما يدعم المصالح العربية والتشاور حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية والوضع في سوريا واليمن وليبيا والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والجهود الرامية للتوصل لتسوية سلمية لأزمات المنطقة وسُبل دفع وتطوير هذه الجهود.

كما جرى بحث عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصالح والأولويات

وشهد الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة وكيفية العمل على تحقيق المصالح والأولويات العربية في إطار الاتصالات التي تجري مع كبار المسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي للرؤى والمواقف العربية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجامعة، السفير محمود عفيفي، أن وزير خارجية فلسطين، الدكتور رياض المالكي، عرض خلال الاجتماع لآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقد اتفق الوزراء المشاركون على أهمية القيام بتحركات نشطة ومكثفة، سواء على المستوى الجماعي أو من خلال الاتصالات الثنائية التي تجريها الدول العربية مع الأطراف الدولية الفاعلة، من أجل تعبئة المزيد من الدعم والمساندة الدولية للقضية الفلسطينية وللرؤى والمواقف الفلسطينية والعربية في هذا الصدد، بما في ذلك التحرك مع المانحين الدوليين الرئيسيين لتقديم المزيد من المساهمات المالية للأونروا.

تفعيل القرارات

وأشار عفيفي إلى أن الاجتماع شهد أيضاً تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث اتفق الوزراء على ضرورة العمل على تفعيل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري، بشأن التطورات في الدول الثلاث، وذلك في إطار السعي لتحقيق كامل الأمن والاستقرار في الدول الثلاث ووقف نزيف الدماء والمعاناة التي عاشها أبناء هذه الدول على مدار السنوات الماضية، مع أهمية استغلال فرصة انعقاد الجمعية العامة لنقل وتأكيد وجهات النظر العربية خلال اللقاءات والاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الثقل، وأيضاً لضمان أن تخرج القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، خصوصاً قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مساندة للرؤى العربية بقدر الإمكان.

مساندة فلسطين

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتحاد الأوروبي بمواصلة مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل قوي وفعّال خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ضوء السياسات والقرارات الأخيرة للإدارة الأميركية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع فديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.