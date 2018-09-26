تدشين مخيم طبي مجاني بمأرب لإجراء 140 عملية جراحية

المصدر: مأرب- سبأنت

دشن وكيل محافطة مأرب علي محمد الفاطمي، أمس، ومعه رئيس هيئة مستشفى مأرب العام د. محمد القباطي، المخيم الطبي الجراحي المجاني الثاني الذي تقيمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام وشركة يمين العربية السعودية على مدى تسعة أيام.

ويستهدف المخيم، الذي يقام بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، إجراء 140 عملية جراحية مجانية في خمسة تخصصات تشمل الجراحة التجميلية «الوجه والفكين» وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة العيون، والمسالك البولية، ومناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب تقديم الكشف والمعاينة السريرية لـ1200 مريض وصرف العلاج المجاني.

ويهدف المخيم إلى تخفيف الأعباء والمعاناة على المرضى في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها اليمن إلى جانب نقل الخبرات إلى الكوادر المحلية.

وخلال التدشين ثمن الوكيل الفاطمي الجهود الإنسانية التي يقوم بها المنظمون، مثل هذه المخيمات الطبية الجراحية المجانية للتخفيف من معاناة المواطنين والمرضى في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وشنها حرباً على الشعب اليمني، ورفع أعداد الجرحى والمرضى والمحتاجين لمثل هذه المخيمات الطبية.