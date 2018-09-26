بحث تفعيل دور الإذاعات الأفريقية في محاربة التطرف

المصدر: تونس - البيان

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أنها ستعقد فاتح الشهر المقبل، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لقاء للخبراء، حول سبل تطوير برامج التعريف بالإسلام بإذاعات الدول الأفريقية.

ويهدف الاجتماع إلى التوعية بأهمية دور البرامج الإذاعية في التعريف بالإسلام وحضارته، وتفعيل دور الإعلاميين الإذاعيين في مواجهة التطرف والغلو، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، والتعريف بالمتطلبات الفنية والمعرفية لتطوير البرامج الإذاعية الخاصة بالتعريف بالإسلام.

وسيتضمن برنامج اللقاء الذي سينعقد بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الإسلامية، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، وإذاعة موريتانيا، مناقشة محاور عدة منها، الإعلام السمعي في ظل تطور الإعلام الجديد الإمكانيات والتحديات، وعرض تجارب الدول المشاركة في نشر الإسلام والتعريف بقيمه السمحة، ومتطلبات تطوير البرامج الإذاعية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وكان الرئيس الموريتاني قد سبق له القول «إن موريتانيا ليست علمانية ولن تكون كذلك لكننا في المقابل لن نقبل أبدا بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي لأن الدين الإسلامي ملك للشعب الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه».