انطلاق مشروع بناء مدرسة أساسية وثانوية في المهرة

المصدر: المهرة - سبأنت

دشن وكيل محافظة المهرة المهندس سالم العبودي، أمس، مشروع بناء مدرسة أساسية وثانوية في منطقة نشطون بمديرية الغيظة في محافظة المهرة.

وأشار العبودي إلى أن التدشين في بناء المدرسة الأساسية والثانوية في منطقة نشطون، يأتي في إطار تطوير القطاع التعليمي في المحافظة، وفي إطار المشاريع التي يقدمها البرنامج السعودي في المحافظة، مثمناً الدعم السخي للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي وجهودهم في مجالات التنمية والإغاثية الإنسانية. حضر التدشين مدير البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن في المهرة عبدالهادي القحطاني.