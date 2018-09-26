غوتيريس يحذر من نظام عالمي «تسوده الفوضى»

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول «عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة».

وأكد: «اليوم النظام العالمي يزداد فوضى، وعلاقات القوة أصبحت أقل وضوحا.. والقيم العالمية تتعرض للاندثار، والمبادئ الديموقراطية محاصرة».

ولم يستهدف غوتيريس بانتقاداته أية دولة تحديداً، لكن هناك مخاوف بين الدبلوماسيين في الأمم المتحدة بأن العالم يتعرض للتقسيم إلى مناطق نفوذ.

وأضاف: «اليوم ومع تغير ميزان القوى فإن خطر المواجهة قد يتزايد.. أجندة حقوق الإنسان تتراجع والسلطوية تتزايد».