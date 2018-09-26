اجتماع ثلاثي حول سد النهضة بأديس أبابا

المصدر: أديس أبابا- وكالات

انطلقت اجتماعات وزراء الري والمياه في كل من إثيوبيا ومصر والسودان بالعاصمة أديس أبابا، أمس، لبحث تقرير مجموعة العمل البحثية المكونة من الدول الثلاث حول استراتيجيات وخيارات ملء بحيرة سد النهضة، بحسب ما نقلت إذاعة «فانا» الإثيوبية المقربة من الحكومة.

ووفقاً لـ«فانا» ستناقش الاجتماعات أيضاً نتائج الدراسة العلمية التي قدمها خبراء الدول الثلاث لفترة ملء السد وموعد تشغيله، دون تفاصيل.

ونقلت الإذاعة كلمات مقتضبة لوزراء الدول الثلاث خلال كلمة لهم بالجلسة الافتتاحية، وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلى، إن لجنة خبراء الدول تبذل جهوداً مقدرة في عملها ووصف أداءها بالجيد.

فيما أقر وزير المياه والري المصري محمد عبد العاطي بوجود تباينات حول إجراء الدراستين المتعلقتين بالسد وعمل فريق الخبراء وقال، إنه على الرغم من هذه التباينات ستتمكن الدول الثلاث من حلها عبر التفاوض. من جانبه، قال وزير المياه والري السوداني، خضر قسم السيد، إن الدول الثلاث ستتمكن من التوصل إلى اتفاق مرضٍ يحل الخلافات والتباينات.

وتأسست «مجموعة العمل البحثية» وفق مقترح قدم في الاجتماع التساعي، بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية والري وقادة المخابرات للدول الثلاث بالخرطوم في أبريل الماضي.