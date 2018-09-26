صحيفة إيطالية تكشف دور «الحمدين» في تمويل الإرهاب ببلادها

المصدر: Ⅶروما - وكالات

نشرت صحيفة «لا فيريتا» الإيطالية ملفاً خاصاً بالإسلام في إيطاليا، للوقوف على أسباب توجّس اليمين المتطرف من الإسلام ومعتنقيه. ورصد التحقيق الذي أجرته الصحيفة الإيطالية قيام قطر بتخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل بناء المساجد في إيطاليا، ليس لأهداف دينية أو توعوية ولكن لدعم المتطرفين واجتذابهم.

وخصصت «لا فيرتا» تحقيقها عن سيل الأموال الذي يصل إلى إيطاليا من تنظيم الحمدين، وتدخله في إعادة بناء مسجد مدينة مودينا الذي انهار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جهة إميليا رومانيا قبل سنوات، ودفعت في سبيل ذلك نصف مليون يورو.

ويشير موقع «العرب مباشر» الإخباري إلى أن المفاجأة تكمن في أن هذا التمويل جاء عبر «مؤسسة قطر للأعمال الخيرية» التي كشف أمرها واتضح أنها غطاء قطري لتمويل الجماعات الإرهابية، حيث موّلت أيضاً عن طريقها مسجد رافينا ثاني أكبر مسجد بإيطاليا بعد مسجد روما، بمبلغ 800 ألف يورو بأموال تم تحويلها من قطر مباشرة.

وتسعى قطر لنشر التطرف الديني في إيطاليا، بغطاء دعم إنجاز 43 مركزاً إسلامياً موزعة في جميع أنحائها من صقلية جنوباً حتى شمالها، كما موّلت مساجد متفرقة بمدن بياتشينسا وفيتشينسا وسارونو بحوالي 500 ألف يورو.

من المعروف أن قطر وحليفتها الأولى تركيا، تتخذان من إيطاليا مرتعاً لتعاملاتهما التجارية، وتستغلان بعد موقعها عن العالم العربي وقربها من تركيا لزيادة نشاطهما التجاري بها، ومحاولة نشر أفكار التطرف والإرهاب.