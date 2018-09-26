العلاقات الخليجية الأوروبية

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي حرصهما على تطوير علاقات التعاون المشترك بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء التأكيد خلال جلسة مباحثات عقدتها ترويكا مجلس التعاون برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري مع الاتحاد الأوربي برئاسة فيديريكا موغريني المفوضة السامية للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة نيويورك أمس بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.

وبحث اللقاء علاقات التعاون والصداقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الكويتي في مقر بعثة دولة الكويت بمدينة نيويورك مع وزير خارجية مملكة هولندا ستف بلوك، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الفعال في إطار عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن.

وتبادل الجانبان الرؤى والأفكار حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.