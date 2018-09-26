«النواب» الليبي يحيل قانون الاستفتاء إلى مفوضية الانتخابات

المصدر: طرابلس - وكالات

قرّر مجلس النواب الليبي إحالة قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء لاتخاذ الإجراء اللازم.

وقال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، في تصريحات أمس، إن «مجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري، بحيث يجرى الاستفتاء على الدستور خلال 90 يوماً من تسلّم القانون بدلاً من 30 يوماً، بناءً على طلب رئيس المفوضية العليا للانتخابات».

وجرى خلال الجلسة الاستماع لرئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية بخصوص لقائه بالمجلس الأعلى للدولة، ونقل النائب الصغير عن نصية قوله إن «نائب رئيس مجلس الدولة فوزي العقاب أكد له أن المجلس سيعقد جلسة في أسرع وقت ممكن، لتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب».

وأضاف الصغير أن جلسة اليوم ستشهد أيضاً تشكيل لجنة لها واسع الصلاحيات، للتواصل مع الجهات التنفيذية لتهوين الأوضاع على المواطنين في مدينة طرابلس.

كان مجلس النواب أقر، خلال جلسته التي عُقدت الأحد الماضي، بمقره في مدينة طبرق، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع نصوص القانون، وفق ما أكده أعضاء من المجلس.

في الأثناء، عاد الهدوء إلى طرابلس بعد ليلة من المعارك بين الميليشيات المتناحرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص.

وأعلنت الميليشيات، في مقاطع فيديو بثتها شبكات التواصل الاجتماعي، أنها استعادت السيطرة على ثكنة استراتيجية تقع جنوبي العاصمة، على الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر عام 2014 نتيجة أعمال عنف مماثلة.