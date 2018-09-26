ألمانيا تعتذر للسعودية عن توتّر العلاقات

أعربت ألمانيا عن بالغ أسفها للمملكة العربية السعودية على سوء التفاهم الذي تناقض مع العلاقات القوية والاستراتيجية بين المملكة وألمانيا.

واتفقت السعودية وألمانيا، أمس، على فتح صفحة جديدة في العلاقات. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير:

«في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضاً حاداً مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ونحن نأسف بصدق لهذا»، مضيفاً: «كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحاً في اتصالاتنا وحوارنا، من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة». ورحب الجبير بتصريحات نظيره ماس، ودعاه إلى زيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين. نيويورك - رويترز