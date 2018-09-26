ريم الهاشمي تواصل اجتماعاتها مع كبار المسؤولين الدوليين

المصدر: نيويورك - وام

واصلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، لقاءاتها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين التي عقدتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. والتقت معاليها مع رئيس زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، إذ تركز اللقاء على بحث فرص التعاون والاستثمار، ولا سيما في المجال الزراعي والطاقة.

ونقلت معاليها إلى رئيس زيمبابوي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لزيمبابوي المزيد من التقدم والنماء.

مؤكّدةً حرص دولة الإمارات على النهوض والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. كما التقت معالي الوزيرة ريم الهاشمي بول غرين، وزير الخارجية والتجارة الدولية والهجرة في جمهورية أنتيغوا وباربودا.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، التقت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ألين تشاستانيه، رئيس الوزراء وزير المالية والشؤون الخارجية والخدمة العامة في ساينت لوشيا، إذ تركّز الحوار بينهما حول فرص التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات.

كما التقت معاليها أشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتناول اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بتعزيز الشراكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم التركيز على الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة حالياً، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية إلى الحديدة والمناطق الأخرى من اليمن.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن توفير وظائف للفنيين المبتدئين. كما التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي كالا أنكاراو، وزير خارجية النيجر.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما جرى تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

دور محوري لـ«إكسبو» في تغيير المفاهيم

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، إن كلاً منا يحمل في داخله القدرة على صنع المعجزات. وفي هذا السياق، يمكن أن يلعب إكسبو 2020 دبي دوراً محورياً في إحداث نقلة في المفاهيم عند الناس بحيث لا ينظر إلى الزوار باعتبارهم زواراً وحسب.

ولكن كصانعي تغيير ورواد في المستقبل. وبتجسيد شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل» على أرض الواقع نطمح إلى أن نكون محفزين لهذا التغيير. جاء ذلك بعد جلسة دامت 90 دقيقة عقدها إكسبو 2020 دبي ضمن أول سلسلة حوارات عالمية في إطار «المجلس العالمي» مساء أمس الأول، بحضور نخبة من رواد الفكر والثقافة الذين تقاطروا من مختلف أنحاء العالم . نيويورك - وام