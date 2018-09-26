الملك سلمان يدشّن قطار الحرمين السريع

المصدر: الرياض - واس

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في جدة، أمس، قطار الحرمين السريع بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر القطار بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.

وأوضح وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي، في كلمة خلال الحفل، أنه تم تنفيذ المشروع وفق أفضل التجارب العالمية، ليشمل خمس محطات هي: محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة، مشيراً إلى أن هذا القطار على خط بطول 450 كيلومتراً.

وقطار الحرمين السريع أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، وجرى تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل المشروع من خلال ست محطات تغذية كهربائية على طول المسار توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل القطارات بأعلى سرعة، وتم تمويل وتنفيذ المشروع باعتباره مشروعاً حكومياً من قبل صندوق الاستثمارات العامة. ويبلغ طول مسار القطار 450 كلم، ونُفّذ على ثلاث مراحل.