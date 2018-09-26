بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة

المصدر: البيان الالكتروني

بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرةhttps://t.co/E9I6VlJCDb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7fZ5LAAdkV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر لحظة اغتيال ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي وهي برفقة زوجها.

وكانت الناشطة العلي قتلت بنيران مسلحين مجهولين بمنطقة بوسط مدينة البصرة جنوبي العراق، الثلاثاء بحسب صحف عراقية.

وأفادت تقارير الشرطة المحلية أن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم، في الثالثة والنصف عصراً، بالتوقيت المحلي في منطقة العباسية وسط محافظة البصرة، على الناشطة المدنية سعاد العلي، بعد خروجها وزوجها من أحد المطاعم ما أسفر عن مقتلها في الحال، وإصابة زوجها الذي كانت برفقته، بطلق ناري في كتفه وأصيب شخص آخر تصادف مروره بالمكان لحظة عملية الاغتيال.

وأضافت أن المسلحين لاذوا بعد ذلك بالفرار إلى جهة مجهولة.

وجاءت عملية الاغتيال بعد فترة من نشر صور تجمع العلي بالقنصل الأميركي في البصرة.

يذكر أن سعاد العلي أم لأربع بنات وكانت عضواً مؤسسا في منظمة "الود العالمي" لحقوق الانسان.

وكانت العلي قد شاركت في مظاهرات البصرة الأخيرة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها سكان المدينة الغنية بالنفط .