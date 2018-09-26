البحرين تحيل 169 متهماً إلى القضاء بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام، وكالات

انتهت النيابة البحرينية، أمس، من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية، تحت اسم «حزب الله البحريني»، وأحالت 169 متهماً، منهم 111 محبوساً، للمحاكمة الجنائية.

وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير، والشروع في القتل.

والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.

ووفق ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، فقد حددت النيابة نظر الدعوى لجلسة الثالث من أكتوبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، بعد إصدار قيادات النظام الإيراني أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، التي تتخذ من المملكة ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية.

وعقدت الخلية الإرهابية، لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى «حزب الله البحريني».

وحسب النيابة، فإنّ الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى «حزب الله البحريني»، هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها، السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية.

وزُرعت العناصر داخل البلاد كخلايا نائمة، للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين، نتيجة القبض على غالبيتهم، وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها، وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد.

كما تدرّبت العناصر على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة، على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.