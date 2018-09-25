الإمارات تفند مزاعم ممثل قطر أمام مجلس حقوق الإنسان

المصدر: البيان الالكتروني

ردت دولة الإمارات باسم دول المقاطعة الأربع على بيان ممثل قطر الذي ألقاه اليوم تحت البند التاسع لجدول أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان وفندت كل المزاعم التي ساقها البيان القطري.

ونفت الإمارات بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت أن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من "التدابير المؤقتة" التي تقدمت بها قطر، وأن دولة الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.

وقالت الإمارات إنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية وأنها لم تبت إلى حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية.

و شددت الامارات على أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع محكمة العدل الدولية من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات قطر .