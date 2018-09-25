قرقاش يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية

المصدر: وام

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والوفد المرافق له في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع - الذي عقد برئاسة جمهورية السودان الشقيقة ( رئيس المجلس الوزراي للدورة 150) - تم بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا وبما يدعم المصالح العربية والتشاور حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية والوضع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودولة لييبا والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والجهود الرامية للتوصل لتسوية سلمية لأزمات المنطقة وسُبل دفع وتطوير هذه الجهود.

كما جرى بحث عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.