قوات الاحتلال تغلق وسط الخليل

المصدر: وام

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع ومدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل على اغلاق أبواب محالهم التجارية لتسهيل حركة وصول المستوطنين لقبر "حبرون" في شارع بئر السبع.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال في تلك المناطق واعتلوا أسطح بعض البنايات في المنطقة ومنعت التجار من فتح محالهم وحدت من حركة المواطنين في تلك المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكرمل وفرضت طوق على منتزه الكرمل تمهيدا لوصول المستوطنين للمكان لممارسة طقوسهم الدينية بالسباحة في مسبح الكرمل.