الرئيس التونسي يُنهي التوافق مع «النهضة» الإخوانية

المصدر: ■ تونس - وكالات

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، إنهاء علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة الإخوانية في تونس، قائلاً: «انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف شاهد».

وقال السبسي إنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي، مضيفاً أنه يريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيده.

وإعلان السبسي ينهي فترة توافق بين الرئيس والنهضة بدأت قبل 5 سنوات.

وأضاف السبسي، خلال حواره لقناة «الحوار التونسي»، أن التوافق حقق لتونس استقراراً نسبياً، والآن أدخلنا في مغامرة جديدة.

يأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مطلب حزب نداء تونس الحاكم إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي.

واعتبر السبسي أن رحيل يوسف الشاهد ونجله حافظ قائد السبسي عن السلطة وعن حزب النداء لن يصيب تونس بضرر.

وطالب الباجي قائد السبسي رئيسَ الحكومة يوسف الشاهد بالذهاب إلى البرلمان لإعادة منح الثقة لحكومته؛ حتى تصبح هذه الحكومة أكثر شرعية.