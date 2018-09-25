السيسي وملك الأردن يستقبلان عبدالله بن زايد في نيويورك

المصدر: Ⅶنيويورك - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنطلق مداولاتها السياسية رسمياً اليوم، العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بأوجه التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والمواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته في نيويورك، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بأوجه التعاون الأخوي والبناء على جميع المستويات بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر والمواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه في مستهل اللقاء إلى الرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والنماء.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة مئوية زايد ومرور 100 عام على ميلاد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن زايد - رحمه الله - لم يدخر جهداً في سبيل تحقيق التضامن العربي ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وستظل مواقفه خالدة يذكرها التاريخ.

تحيات لرئيس الدولة

وفي ختام اللقاء حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

كما استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقر إقامته في نيويورك، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.

متانة العلاقات

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على توسيع مستويات التعاون بينهما في شتى المجالات.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء للملك عبدالله الثاني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للأردن الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

التقدير للإمارات

من جانبه حمل الملك عبدالله الثاني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة.

وأكد الملك عبدالله الثاني تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للأردن.

كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، فيما حضره من الجانب الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.