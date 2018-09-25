ضغط دولي على إيران لوقف تهريب الأسلحة

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في المنطقة ووقف تهريب الأسلحة للحوثيين. وقال اليماني، في تصريحات صحافية، إنه على المجتمع الدولي مواصلة الضغوط على إيران، ذلك من أجل وقف تدخلاتها المستمرة في شؤون دول المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن إيران ما زالت تواصل دعمها العسكري والمادي لميليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة تزويدها بالأسلحة، ما يزيد من إطالة الأزمة في اليمن ومفاقمة أوجاع اليمنيين. وكان اليماني أكد أن الجيش اليمني بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي نجح في تحرير العديد من المدن اليمنية من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وأشاد وزير الخارجية اليمني، بالدور المهم الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي، في سبيل إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وأوضح اليماني التزام الحكومة الشرعية بالحل السلمي للأزمة، رغم تعنت الانقلابيين وإفشالهم مشاورات السلام الأخيرة في جنيف.