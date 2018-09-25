عبدالله بن زايد يبحث مع الجبير العلاقات الأخوية

المصدر: Ⅶنيويورك - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، معربا عن تمنياته للمملكة المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تاريخية، مشيرا إلى أن احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة يأتي تجسيدا لعمق هذه العلاقات الذي تعززها روابط الدم والمصير المشترك.

من جانبه أكد عادل بن أحمد الجبير على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتي تحظى بدعم ورعاية من قيادة البلدين.

حضر اللقاء.. الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.