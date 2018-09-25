بحث أهم المشاريع التنموية في سقطرى

المصدر: Ⅶ سقطرى - سبأ نت

ناقش وكيل محافظة سقطرى، العميد ركن صالح علي، أمس، مع مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن بمحافظة سقطرى، عبد العزيز الرجبان، أهم المشاريع التنموية التي تحتاجها المحافظة. وتطرّق الاجتماع الذي حضره مديرو مكاتب التربية والتعليم والأراضي والمياه ومديرو المدريتين حديبوه وقلنسية وعبدالكوري ومستشار المحافظ ونائب مدير الصحة، إلى أهمية تهيئة المواقع التي ينفذ عليها المشاريع تمهيداً لتسليمها للشركات المنفذة خلال الفترة القريبة القادمة. وشدّد الوكيل خلال الاجتماع على أهمية المشاريع التي ينفذها برنامج الإعمار السعودي، والتي تشمل القطاعات الخدمية منها التربية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن والتعليم الفني.