قرقاش يلتقي وزيري خارجية سلوفينيا وأفغانستان

المصدر: Ⅶ دبي - وام

عقد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

كما التقى الدكتور ميرو سيرار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفينيا، حيث جرى بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه بصلاح الدين رباني، وزير الخارجية الأفغاني، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبادل المواقف المشتركة ووجهات النظر حول تطورات عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.