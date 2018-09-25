غزة تعود للاشتعال مع ابتعاد أفق التهدئة

المصدر: ■الأرض المحتلة - البيان، وكالات

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات، أمس، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما عمّ الإضراب الشامل مرافق وكالة «أونروا» في القطاع، بينما أخطرت إسرائيل بهدم 7 مبانٍ في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد شاب برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن محمد أبو الصادق (21 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ استشهد برصاصة اصابته بالرأس أطلقها جنود الاحتلال في منطقة السودانية الساحلية شمال غرب القطاع.

وأوضح أن 90 فلسطينياً أصيبوا بينهم 10 بالرصاص الحي.واندلعت مواجهات بالتزامن مع المسير البحري التاسع الذي تنظمه الهيئة العليا لمسيرات العودة في بحر غزة لتحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاماً، مع غياب أفق التهدئة، وعودة قوية للمسيرات وإطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات.

وانطلقت مراكب كسر الحصار من ميناء غزة باتجاه شاطئ «زكيم».

كما أصيب مصور صحفي بقنبلة غاز، في حين أصيبت كاميراته بعيار ناري خلال تغطيته المسيرة البحرية التاسعة شمالي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة وقنابل الغاز بعد تمكن عدد من الشبان المتظاهرين من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة تطلق الغاز باتجاه المتظاهرين.

وتمكن عدد من الشبان من رفع العلم الفلسطيني عدة مرات على السياج الحدودي البحري عند «زكيم»، كما تمكن الشبان من فتح نقاط تظاهر جديدة على السياج البحري، وأشعلوا عشرات الإطارات المطاطية داخل البحر.

وكان الشاب عماد اشتيوي استشهد وأصيب آخرون ليل الأحد الاثنين، خلال مواجهات ليلية على الأطراف الحدودية شرق قطاع غزة.

إضراب شاملفي الأثناء، شهدت مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة، إضراباً شاملاً بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجاً على تقليص خدماتها.

وأغلقت كل مراكز الصحة والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها، حيث شارك بالإضراب أكثر من 13 ألف موظف من القطاعات كافة. ويواصل عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم، اعتصامهم أمام مقر رئاسة الأونروا في مدينة غزة.

إخطارات

في سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال، أمس، بوقف العمل في 7 مبانٍ سكنية في مخيم عقبة جبر للاجئين على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، بذريعة البناء من دون ترخيص.

وانتقدت وزارة الخارجية الألمانية الخطط الإسرائيلية الرامية إلى هدم قرية الخان الأحمر في الضفة المحتلة. وناشدت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية عدم تطبيق خطط هدم القرية.

الاعتراف بفلسطين

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل بشأن استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكد أبو الغيط، في بيان أمس، أن هذا التوجه يعكس صداقة طويلة بين الدول العربية وإسبانيا، وارتباطاً قوياً بين إسبانيا والقضية الفلسطينية. ودعا الحكومة الإسبانية للمضي قدماً في تنفيذ ما أعلنته، معتبراً أن خطوة كهذه ستشجع المزيد من الدول الأوروبية على أن تحذو حذوها.