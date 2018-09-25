تشديد على خطة الاستجابة الإنسانية 2019

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

شدّد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، على ضرورة إعداد الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019، بالتنسيق مع الوزارات المعنية في عدن. وجدد باصهيب خلال لقائه في عدن، ممثلي منظمة الأمم المتحدة الأوتشا والمنظمات الدولية، التأكيد على اعتماد المسوحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات، بعد مناقشتها مع وزارات الشرعية، بعيداً عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة الشرعية.

ونوه باصهيب، بخطاب أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي أكد أنّ الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة شرعية واحدة في اليمن، وهذا يعني عدم اعترافها بحكومة الميليشيا.