الإمارات وإيطاليا تتعاونان للحد من تأثيرات التغيّر المناخي

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، على هامش مشاركتها ضمن وفد الدولة في الدورة الـ73 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والأرض والبحر الإيطالية لتعزيز التعاون في مجالات العمل من أجل المناخ والحد من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معها وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى كافة القطاعات خاصة القطاع البيئي.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من عضوية الإمارات وإيطالية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ وإدراكاً للحاجة المُلحّة لتعزيز التعاون والجهود الدولية في مجالات البحث والتطوير في مجال التقنيات منخفضة الكربون وإشراك القطاعين الحكومي والخاص عالمياً في هذه الجهود.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسيرجيو كوستا وزير البيئة والأرض والبحر في جمهورية إيطاليا.