«سلمان للإغاثة» يوزّع مساعدات غذائية في مأرب

المصدر: مأرب - واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 10500 سلة غذائية مخصّصة لمحافظة مأرب بحضور فريق من المركز. ويأتي تدشين هذه الكميات من السلال الغذائية في مأرب، ضمن المشاريع التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء، امتداداً للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.

كما احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب، بتأهيل 26 طفلاً ممن جندتهم الميليشيا الحوثية وزجت بهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، ضمن المرحلة الخامسة والسادسة، التي استهدفت تأهيل 80 طفلاً مجنداً من عدة محافظات يمنية، بحضور ممثلي السلطة المحلية وعدد من أولياء الأمور وفريق من المركز. وقدم الأطفال المجندون فقرات احتفائية عكست الجهود التي تبذل في إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً.

يذكر أن المركز عمل على إعادة تأهيل 241 طفلاً من محافظات يمنية مختلفة، في إطار خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني مجنّد.