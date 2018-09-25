«داعش» يشن هجوماً على القوات الحكومية و«قسد» في دير الزور

المصدر: دمشق - د ب أ

أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد) والقوات الحكومية تكبدت خسائر كبيرة في معارك محافظة دير الزور شرق سوريا. وقالت المصادر أمس: «تعرضت قوات قسد لخسائر كبيرة على أطراف بلدة الباغوز قرب الحدود السورية العراقية، حيث وقع عناصر قسد في كمائن نفذها مسلحو تنظيم داعش الذين انسحبوا أمام تقدم قسد، وقتلوا منهم أكثر من 25 عنصراً، إضافة لإعدام 3 منهم في بلدة الباغوز بعد أسرهم على أطراف البلدة وجميع القتلى هم من المكون العربي». ونفت المصادر سيطرة عناصر قسد على بلدة الباغوز، لافتة إلى أن عناصر قسد وصلت إلى أطراف البلدة، وكانوا هدفاً لكمائن وسيارات داعش المفخخة وقناصته، حيث تشهد الجهة الشرقية من البلدة معارك كرّ وفرّ وسط شبه توقف لطائرات التحالف الدولي.

وأضاف المصدر أن «قوات قسد تخوض معارك عنيفة مع مسلحي داعش على أطراف مدينة هجين 40 كم شمال غرب البوكمال».

من جانبه، قال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد: «نخوض معارك عنيفة مع مسلحي التنظيم على جبهة الباغوز، ودخلت قواتنا أطراف البلدة وقد تجاوزنا جسر مدينة البوكمال، الذي يربط المدينة مع ريفها الشمالي الغربي، كما تخوض قواتنا معارك عنيفة على أطراف هجين شمال غرب البوكمال».

وقالت المصادر المعارضة إن تنظيم داعش شن هجوماً ليلياً على مواقع للقوات في بلدة حسرات 15 كم غرب مدينة البوكمال وبلدة الصالحية. وأكدت المصادر سقوط 11 قتيلاً وعدد من الجرحى من قوات الحرس الثوري الإيراني وفصائل عراقية في موقع الظهرة جنوب غرب بلدة البوكمال.