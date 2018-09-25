32 ألف قتيل وجريح بيد الميليشيا في 4 سنوات

المصدر: Ⅶ جنيف - وكالات

أكّد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنّ ميليشيا الحوثي، قتلت 10 آلاف و188 مدنياً وأصابت قرابة 22 ألفاً آخرين بينهم نساء وأطفال في عدد من المحافظات من 21 سبتمبر 2014 وحتى سبتمبر 2018.

وأوضح التحالف في بيان، عن انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين في اليمن، الذي تم استعراضه على هامش انعقاد الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنّ محافظة تعز تصدرت قائمة أعداد القتلى بـ 3072 قتيلاً و13589 جريحاً، تلتها لحج بـ 1033 قتيلاً و1001 جريح، ثمّ عدن 842 قتيلاً و1286 جريحاً، والضالع 609 قتلى و1480 جريحاً، وإب 507 قتلى و264 جريحاً، وعمران 504 قتلى و253 جريحاً، وشبوة 449 قتيلاً 532 جريحاً، والحديدة 406 قتلى و309 جرحى، والأمانة 367 قتيلاً و485 جريحاً، وذمار 366قتيلاً و188 جريحاً، وحجة 358 قتيلاً و53 جريحاً، وصنعاء 347 قتيلاً و347 جريحاً، وأبين 320 قتيلاً و686 جريحاً، والبيضاء 255 قتيلاً و429 جريحاً، وصعدة 248 قتيلاً و49 جريحاً، ومأرب 233 قتيلاً و586 جريحاً، والجوف 211 قتيلاً و 233 جريحاً، والمحويت 37 قتيلاً و 28 جريحاً، وريمة 19 قتيلاً و 22 جريحاً، وحضرموت خمسة قتلى وجريحين.

وأشار التحالف إلى أنّ ميليشيا الحوثي اختطفت وأخفت 18750 شخصاً في عدد من المحافظات بينهم فئات عمالية وسياسيون وعسكريون وتربويون وطلبة ووجهاء وأطباء وإعلاميون وتجار وخطباء وحقوقيون ونساء وأطباء وأكاديميون ومهندسون وآخرون، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2018.

اختفاء

ولفت إلى أنّ 3188 شخصاً تعرضوا للاختفاء في سجون الميليشيا بينهم 517 شخصاً في محافظة الحديدة، وحجة 458، وصنعاء 455، والأمانة 403، وإب 366، وتعز 199، وذمار 194، وعمران 156، والبيضاء 139، صعدة 212، والجوف 76، وشبوة 29، وريمة 27، ولحج 22، ومأرب 20، والضالع 16، والمحويت 15، وأبين 3، وعدن 1.

انتهاكات

ذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنّ 753 شخصاً تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2018، مشيراً إلى أنّ أمانة صنعاء تصدرت قائمة التعذيب بـ 240 حالة، وإب 88، و ذمار 87، وصنعاء 74، والحديدة 64، والبيضاء 55، وتعز 39، وصعدة 29، وحجة 25، والمحويت 14، وشبوة 12، وعمران تسع حلالات، والضالع سبع حالات، وريمة أربع حالات ومثلها في لحج، وحالتين في الجوف.