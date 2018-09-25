منع توزيع النفط لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي

المصدر: Ⅶ مأرب - سبأ نت

أقرّ اجتماع برئاسة وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، ونائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط، غالب بن معيلي، عدداً من الإجراءات لتطوير آلية توزيع المشتقات النفطية وتعزيز آلية الرقابة على محطات الوقود وقاطرات النقل، وتعزيز عملية مكافحة السوق السوداء وردع المتلاعبين بالمشتقات النفطية والتي يعد التلاعب بها تلاعباً بأقوات المواطنين. وصادق الاجتماع المشترك، على إيقاف حصص المديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي سواء التابعة لمحافظة مأرب على حدود صنعاء أو التابعة لمحافظتي الجوف والبيضاء، والتي تنهبها الميليشيا وتتاجر بها بأسعار تفوق أضعاف الأسعار المعتمدة رسمياً.

كما أقرّت اللجنة استمرار شركة النفط اليمنية لمحافظتي مأرب والجوف، بالعمل وفق آلية التوزيع المعتمدة، وإيقاف أي إجراءات قد تخل بهذه الآلية، فضلاً عن فرض غرامة مخالفة على من يتلاعب بالمشتقات مبلغ خمسة ملايين ريال، إلى جانب الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر عن منحه تصريح بتعبئة المحروقات.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الرقابة لشركة النفط على مقطورات النقل من صافر إلى المحطات المخصصة بالمحافظات، وتفعيل عمل المراقبين للشركة، وإجراء عملية تغيير للمراقبين.